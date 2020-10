Salerno, una bimba di 8 anni investita da un furgone a Mariconda. Le sue condizioni sono gravi

Salerno. Questa sera, come si legge in un articolo di Salerno Notizie, nel quartieri di Mariconda una bambina di appena 8 anni è stata investita da un furgone. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e la piccola è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure del caso. Stando alle prime notizie la bambina avrebbe riportato nell’incidente numerose escoriazioni superficiali in varie parti del corpo e diversi traumi. Le condizioni cliniche sono gravi.