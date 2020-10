Salerno, sequestrati 400 mila euro a un imprenditore. Emetteva fatture “false”

Salerno. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 400 mila euro a un imprenditore cilentano perché emetteva fatture “false” in contabilità per pagare meno tasse. Su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, guidata dal procuratore capo Antonio Ricci, i finanzieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti del titolare di un distributore di carburante del Cilento.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal gip del Tribunale vallese al termine di una verifica fiscale condotta dai militari della locale Tenenza, nel corso della quale sono state esaminate le fatture di acquisto con cui il commerciante aveva documentato le spese di gestione dell’impianto.