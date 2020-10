Salerno, ragazza di 23 anni perde il controllo dell’auto e si ribalta in autostrada

Salerno. Terribile incidente in autostrada, all’altezza di Fisciano, per una ragazza di 23 anni nel primo pomeriggio di oggi. La giovane ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltata all’entrata autostradale di Fisciano, direzione sud.

La Lancia Y ha slittato probabilmente a causa del terreno reso scivoloso dalle forti piogge che si stanno abbattendo sul salernitano in queste ore. Per fortuna la giovane è stata prontamente soccorsa da un’ambulanza dei volontari de ”Il Punto” di Baronissi e secondo i primi accertamenti, avrebbe riportato un trauma cervicale. Trasportata all’Ospedale San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona, secondo quanto risulta non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Fonte: Zerottonove