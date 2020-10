Salerno. Ospedale Ruggi preso da assalto, ambulanze bloccate per Covid

Ieri a Salerno File di ambulanze in attesa al pronto soccorso dell’ ospedale Ruggi di Salerno. Attese prolungate per procedure Covid.

Una decina di ambulanze di diverse associazioni sono ferme all’ ingresso del pronto soccorso dell’ ospedale Ruggi di Salerno con i malati a bordo, la maggior parte dei quali sospetti casi Covid e casi positivi confermati. I pazienti che dovranno essere trasportati al Covid hospital Giovanni Da Procida di Saleno restano in attesa di ambulanze ad alto contenimento per raggiungere il nosocomio di via Calenda. Questo comporta tempi tecnici lunghi anche perché e’ necessario sanificare mezzi e nel caso ci siano stati accessi al pronto soccorso. Da qui le file di ambulanze e lunghe attese. Intanto al Da Procida sono 64 i ricoverati nei vari reparti Covid : 8 in dimissione, 6 in sub intensiva, 18 in terapia di degenza, 28 in pneumologia e 4 in rianimazione.