Salerno: l’autista lo invita a mettere la mascherina. Uomo sfonda la porta del bus a calci

Salerno. L’autista lo invita a mettere la mascherina prima di salire ma lui prende a calci la porta del bus e manda il vetro in frantumi. Ennesimo episodio di violenza ai danni dei mezzi di trasporto pubblico in questo periodo di pandemia: «Veri atti delinquenziali intollerabili e ingiustificabili», dicono dal sindacato. L’episodio è avvenuto a corso Garibaldi, nel cuore della city. Il bus della linea 17, diretto all’Università, era giunto regolarmente alla fermata per far salire i viaggiatori, racconta La Città di Salerno. Il conducente di BusItalia, come prevede il protocollo, ha invitato il passeggero ad indossare la mascherina prima di salire sul mezzo, visto che è obbligatorio indossarla; ma questi per tutta risposta ha sferrato un calcio mandando in frantumi il vetro della porta.

«Non si possono assolutamente tollerare episodi del genere – afferma Gerardo Arpino , segretario della Filt Cgil – C’è la necessità impellente di tutelare i conducenti e pertanto bisogna investire sulla sicurezza ». Arpino chiede di destinare risorse importanti «sia da parte delle aziende che dal Governo, immaginando, per esempio, la chiusura totale del posto guida. La sicurezza non può essere vista come un costo, ma è la necessità primaria per garantire una serena continuità al trasporto pubblico locale».