Salerno, l’arcivescovo Bellandi: “Il 1° e il 2 novembre no alle celebrazioni nei cimiteri”

Salerno. La comunicazione di Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, in merito alle prossime ricorrenze del 1° e del 2 novembre.

Carissimi,

In previsione delle prossime ricorrenze del 1 Novembre – solennità di Tutti i Santi – e del 2 Novembre –

Commemorazione dei fedeli defunti –, stante la situazione di grave emergenza sociale dovuta alla diffusione del

Covid-19, per motivi precauzionali e non senza sofferenza

STABILISCO quanto segue:

– Non vengano svolte in tali giorni celebrazioni eucaristiche – in Cappelle, o all’aperto – all’interno o

immediatamente all’esterno dei cimiteri, siano essi comunali o di proprietà delle Confraternite. Rimane poi

ovviamente confermato il divieto di celebrazioni in cappelle private.

– Se possibile, il 2 novembre siano celebrate SS. Messe nelle Chiese parrocchiali e Rettorie analogamente

come nei giorni festivi.

– Si ricordi ai fedeli la possibilità, accordata quest’anno dalla Penitenzieria apostolica, di ricevere l’Indulgenza

plenaria – alle condizioni stabilite – non soltanto nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre, ma anche in altri

giorni dello stesso mese fino al suo termine.

– Qualora le condizioni logistiche lo permettano, in accordo con le autorità civili ed evitando assembramenti,

è consentito un rito di benedizione all’interno dei cimiteri.

– L’Arcivescovo celebrerà il 2 novembre alle ore 18.00 – in forma privata e a porte chiuse – una S. Messa al

cimitero comunale di Salerno, ricordando tutti i fedeli defunti. Tale celebrazione sarà trasmessa da

Telediocesi.

Preghiamo i nostri santi affinché ci proteggano dal cielo in questo drammatico periodo di grave emergenza

e illuminino le coscienze di tutti perché ognuno – nel proprio ambito – possa agire in modo responsabile, a favore

del comune benessere.

Di cuore vi benedico,