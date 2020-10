Salerno, il sindaco Napoli: “Dal 1° ottobre 85 casi di contagio. 22 ricoverati”

Salerno: sono 85 i nuovi casi di contagio a partire dal 1° ottobre e 208 dal 1° luglio, di cui 22 attualmente ricoverati e 108 guariti. Un resoconto sull’andamento della pandemia nella provincia è stato fatto dal sindaco Vincenzo Napoli attraverso un video pubblicato sui social. “Vorrei fare un punto con i miei concittadini riguardo le vicende che in questi giorni angosciano la nazione. Per quanto riguarda la città di Salerno, siamo in una situazione relativamente tranquilla, con 85 contagi a partire dal 1 ottobre e 208 dal 1 luglio, di cui 22 attualmente ricoverati e 108 guariti. Registriamo negli ultimissimi giorni un maggior incremento della curva, ma la situazione resta accettabile e di tanto do merito ai miei concittadini che hanno avuto grande rispetto dei protocolli”.

“Non dobbiamo, però, abbassare la guardia se vogliamo mantenere questo trend. Osserviamo pochi semplici comportamenti nel nostro quotidiano: lavarsi le mani assiduamente, indossare la mascherina sempre e comunque, evitare luoghi affollati, rispettare le misure contenute nelle ordinanze regionali e nazionali. Così potremo contenere il contagio, essere tutti più sicuri e dare una mano all’economia. Un ultimo appello: scarichiamo tutti l’app Immuni”.