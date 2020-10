Salerno, giro di vite sui controlli anti-covid: fioccano sanzioni e chiusure ai locali – I DATI

All’esito di quanto emerso nel corso di specifiche riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presiedute dal Prefetto di Salerno, dr. Francesco RUSSO, nelle quali è stata analizzata la situazione sanitaria in ambito provinciale, relativa alla diffusione del Coronavirus COVID-19, il Questore della Provincia di Salerno, dr. Maurizio FICARRA, in perfetta sinergia con i vertici dell’Arma Carabinieri, Col. Gianluca TROMBETTI, e della Guardia di Finanza, Generale Danilo PETROCELLI, ha elaborato, con apposita ordinanza, nuove strategie intensificando e rimodulando i servizi finalizzati a prevenire e reprimere quelle condotte tenute in violazione della normativa Nazionale e Regionale, emanata per frenare l’evoluzione del contagio.

Il dispositivo, che vede, altresì, il prezioso concorso di Militari dell’Esercito Italiano, della Polizia Provinciale e dalle Polizie Locali, ha consentito di raggiungere i seguenti risultati: