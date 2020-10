Salerno, dipendenti ed amministratori del Comune si sottopongono a test sierologico: 5 positivi

Salerno. Questa mattina a Palazzo di Città più di 250 persone, tra dipendenti ed amministratori del Comune cittadino, hanno effettuato volontariamente il test sierologico per la ricerca del Covid-19. Tra questi – come riporta Salerno Notizie – cinque sono risultati positivi. Dovranno ora sottoporsi a tampone perché la positività data dai test sierologici potrebbe non essere confermata. Nel frattempo sono sottoposti ad isolamento precauzionale ed è stata disposta la sanificazione del Palazzo di Città.