Salerno: stalker seriale arrestato dalla polizia

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato V. S., cinquantenne salernitano della zona orientale, per il reato di stalking.

L’uomo era stato il compagno di una quarantaquattrenne salernitana, fino a quando la donna aveva deciso di mettere fine al rapporto. Da allora, l’uomo non si era rassegnato alla decisione della ex compagna: gli Agenti della Sezione Volanti della Questura di Salerno lo hanno sorpreso sotto casa della donna mentre imprecava ed in strada urlava offese e minacce.

Incurante della presenza dei poliziotti in uniforme, il cinquantenne ha continuato pubblicamente ad offendere e minacciare l’ex compagna, intimandole di uscire da casa e scendere in strada. È stato necessario l’intervento di un ulteriore equipaggio della Volante per contenere l’uomo e mettere fine alla sua aggressività, che aveva, intanto, attirato l’attenzione e suscitato la preoccupazione di vicinato e passanti, costringendo la malcapitata a barricarsi in casa.

La donna, confortata dal risolutivo intervento degli Agenti della Polizia di Stato, ha raccontato di essere negli ultimi giorni ripetutamente perseguitata dall’ex compagno, che le rendeva la vita impossibile, tanto che era stata costretta a denunciarlo.

Il quadro degli elementi raccolti dagli operatori della Sezione Volanti ha descritto evidentemente il cinquantenne come uno stalker seriale e, per questo motivo, è stato arrestato. La Procura di Salerno ha disposto che l’uomo fosse processato con rito direttissimo.