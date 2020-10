Salerno. Anziana di Capaccio risultata positiva in ospedale, deceduta

Muore una donna, anziani “isolati”. Una 84enne di Capaccio risultata positiva in ospedale. In 7 giorni altri 700 contagiati.

Quasi cento nuove positività al giorno di media e dieci nuove vittime causate dal “mostro invisibile”. È l’inquietante sintesi del report settimanale dell’Asl Salerno che ha tratteggiato la crisi della situazione epidemiologica in provincia. La seconda ondata del virus, adesso, fa davvero paura. E sono i numeri a descrivere uno stato dell’arte tutt’altro che rassicurante. E non solo per i nuovi contagi, sostenutissimi negli ultimi sette giorni ma anche nelle scorse settimane. È il dato dei decessi che fa paura: dieci in sette giorni, numero che fa “rimbalzare” una curva che era ferma dallo scorso luglio. L’undicesimo si è aggiunto ieri: è morta, infatti, un’anziana di 84 anni di Capaccio Paestum. La donna, affetta già da gravi patologie ha perso la vita in ospedale a Eboli dove era stata condotta in ambulanza. Il tampone eseguito dai medici della Piana hanno accertato la sua positività anche se il secondo test ha dato esito negativo. Oggi ci sarà il riscontro definitivo. L’anziana era ospite di una casa di riposo della città dei Templi: ospiti e operatori, adesso, sono stati messi tutti in quarantena.

L’avanzata del virus. Il 13 ottobre, giornata della pubblicazione del precedente bollettino da parte dell’azienda sanitaria locale guidata dal manager Mario Iervolino, dall’esplosione della pandemia nel Salernitano si erano registrati 2.069 casi. Sette giorni dopo, invece, la quota è accresciuta. Di molto: sono 2.743, infatti, i salernitani che sono stati colpiti dal virus. Ben 674 in più rispetto a una settimana fa. Il “picco”, di conseguenza, riguarda anche i positivi attivi, ovvero le persone con l’infezione in atto: da 958 si è passati a 1.589 (+631). A fronte di ciò, si è registrata una decisa frenata della curva dei guariti: soltanto 33 i salernitani che hanno dato un calcio al virus, segno che i controlli sul territorio e le successive verifiche stanno proseguendo a ritmo lento. Lo scenario dell’ultima settimana, dunque, ha “ribaltato” il quadro della situazione. Emerge dai grafici pubblicati dall’Asl: se al 13 ottobre la percentuale dei guariti (50,27%) superava quella dei positivi attivi (46,30%), in sette giorni la situazione si è completamente ribaltata. Adesso, infatti, la quota delle persone con l’infezione in atto (57,93%) supera di gran lunga quella delle persone che hanno sconfitto il virus (39,12%).

Dieci morti in sette giorni. C’è un dato più d’ogni altro, però, che inquieta nell’ultimo report settimanale dell’Asl. È quello relativo ai decessi: dall’inizio dell’emergenza, infatti, si contano 81 vittime salernitane. Soltanto sette giorni fa erano 71, un dato che è rimasto intatto praticamente per tutta l’estate da quando, nello scorso luglio, al Covid Hospital “Scarlato” di Scafati si registrò il decesso di un uomo di Nocera Superiore.