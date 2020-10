Salerno. Altri 22 contagi a Nocera, 8 a Cava , poi 6 Pagani e Scafati e 1 a Tramonti in Costiera amalfitana

Sembra un bollettino di guerra il resoconto del giorno Asl Salerno sul’emergenza Coronavirus. Altri 22 contagi a Nocera, 8 a Cava de’ Tirreni , poi 6 Pagani e Scafati e 1 a Tramonti in Costiera amalfitana Oggi sono stati processati dai laboratori del Ruggi e di Eboli 960 tamponi, dai quali sono emersi rilevati 79 tamponi positivi, così distinti:

22 a Nocera Inferiore; 9 a Salerno, 8 a Cava, 6 a Pagani, 4 a Giffoni Sei Casali, 6 a Scafati, 3 a Roccapiemonte, 3 a Eboli, 3 a Sapri, 2 a Santa Marina, 2 a Baronissi, 1 per ognuno dei seguenti comuni: Nocera Superiore, Atena Lucana, San Valentino Torio, Tramonti, Contursi, Bellizzi, Pontecagnano, Montecorvino Rovella, Ricigliano, Battipaglia, Vibonati.-

Non è ancora giunto l’ultimo report dal Laboratorio di Eboli, con relativo a circa 250 tamponi. Di tale report si darà conto nella comunicazione di domani. Il sindaco di Maiori Antonio Capone ha annunciato un altro contagio diverso dal caso del 13 , i cui risultati dei tamponi non sono stati ancora resi noti, con altri controlli in itinere . La Costa d’ Amalfi ha comunque ancora pochi casi, fra Positano , Cetara e Vietri sul mare, una decina in tutto e tutti sotto controllo per fortuna.

Per quello di Tramonti non c’è stata alcuna conferma da parte del sindaco e non vi è nessuna comunicazione ufficiale sulla pagina. Positanonews riporta, come sempre, informazioni ufficiali , oppure ufficiose da fonti autorevoli. Abbiamo chiesto se vi è stato un errore da parte della Asl. Il Comune non ha confermato, ma neanche smentito.