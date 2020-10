Salernitana:test in famiglia,si prova il 4-2-3-1

La Salernitana di Castori ha disputato questa mattina un allenamento congiunto con la Formazione Primavera sul campo dell’Ultimo Minuto. A causa delle numerose defezioni legate agli impegni con le Nazionali – ricordiamo sono fuori in 5, Belec, Karo, Gyomber, Veseli e Djuric – l’allenatore granata si è fatto “prestare” dalla compagine Primavera qualche elemento per collaudare moduli e schemi di gioco.

Lo schema privilegiato è sempre il 4-4-2, ma la notizia di giornata è un approccio al 4-2-3-1 che potrebbe diventare un’alternativa a gara in corso per valorizzare le caratteristiche di Antonucci e Andrè Anderson senza rinunciare alla verve offensiva di Tutino e Djuric. Proprio il brasiliano è stato provato questa mattina come trequartista centrale alle spalle di Tutino nella frazione di gara in cui si è giocato con 4-2-3-1. Castori ha approfittato del livello di difficoltà basso del test odierno per provare le coppie di esterni, dove fortunatamente c’è l’imbarazzo della scelta: Kupisz-Cicerelli, Kupisz-Antonucci, Lombardi-Cicerelli. Naturale, quindi, una valutazione della capacità di adeguarsi a entrambi i moduli di gioco, sia con linea mediana a quattro che con i tre rifinitori.

In difesa si va verso la conferma di Casasola e Lopez sugli esterni, mentre Castori conta di impiegare uno solo dei Nazionali (Veseli o Gyomber) accanto al confermatissimo Aya.

Sul rientro dei nazionali, poi, aleggia lo spettro “Covid”, che sta condizionando anche questo weekend internazionale (basti pensare all’Italia Under 21 arrivata in Islanda e costretta a rinunciare al match). I 5 granata attualmente in giro per l’Europa ritorneranno a Salerno giovedì e saranno subito sottoposti a tampone; non è detto che quindi vengano presi in considerazione per la sfida al Pisa di sabato 17, visto anche l’imminente turno infrasettimanale di martedì 20 ottobre a Vicenza.

FONTE: salernitana news