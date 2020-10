Salernitana:finito il mercato,con Antenucci e Anderson più soluzioni tattiche

Archiviata la vittoria di Verona e la finestra estiva del calciomercato, la Salernitana tornerà ad allenarsi questo pomeriggio con diverse novità. Il tecnico Fabrizio Castori accoglierà quattro volti nuovi (Anderson, Baraye, Antonucci e Adamonis) e allo stesso tempo dovrà fare a meno dei vari Veseli, Karo, Gyomber, Belec e Djuric, tutti convocati dalle rispettive Nazionali.

Alle porte infatti c’è l’ormai consueta sosta che permetterà al tecnico di Tolentino di conoscere al meglio i nuovi elementi i quali avranno la possibilità di integrarsi nel gruppo. Proprio la collocazione tattica di Antonucci e Anderson rappresenta un punto interrogativo non di poco conto. L’italo-brasiliano è una seconda punta che può disimpegnarsi anche sulla fascia, habitat del romanista il cui impiego potrebbe essere utile per un possibile cambio di modulo. Non è da escludere infatti che Castori decida di virare, in determinate occasioni, su un 4-2-3-1 per sfruttare le qualità dei due giovani senza dover rinunciare a Djuric e Tutino.

Intanto il tecnico granata potrebbe far disputare un test amichevole alla sua squadra. Impossibile contare su una compagine di Serie C e altre categorie inferiori che non si fermeranno nel prossimo weekend. Per questo motivo Di Tacchio e soci dovrebbero affrontare la Primavera di mister Rizzolo che al pari dei “grandi” si fermerà.

