SALERNITANA: testa al Pisa, sabato una sfida importante…

E’ tempo di (ri)tornare di nuovo in campo. E la nostra Salernitana lo farà sabato, tra le mura amiche dell’Arechi. Uno stadio ‘Arechi’ che, negli ultimi anni, si è trasformato un fortino quasi invalicabile. La squadra granata dovrà affrontare il Pisa di mister D’Angelo. Un Pisa arrabbiato, sportivamente parlando, e soprattutto alla ricerca della prima vittoria in campionato. I toscani, infatti, nelle prime due giornate sono riusciti a portare a casa un bottino misero, pareggiando sia con la Reggiana che con la Cremonese.

FONTE:TUTTOSALERNITANA.COM

Incubo coronavirus per il nazionale Gyomber. Positivo il Ct slovacco Hapal

Preoccupazione per Norbert Gyomber, il centrale granata che al momento è in ritiro con la Nazionale Slovacca. Quella di cui l’interista Milan Skriniar, un altro calciatore e un componente dello staff tecnico sono risultati positivi al Covid-19 nella scorsa settimana. A questa lista si è aggiunto oggi lo stesso commissario tecnico, Pavel Hapal, oltre ad altri cinque membri dello staff. A darne l’annuncio è la Federazione Slovacca che, con la nota apparsa sul proprio sito ufficiale, comunica anche che tutti i positivi hanno lasciato l’albergo dove alloggia la squadra. La nazionale Slovacca dovrà gioco forza adattarsi in fretta a questa situazione di emergenza: domani, infatti, dovrà affrontare Israele nella quarta giornata di Nations League. Inevitabile che i pensieri dei calciatori però saranno da tutt’altra parte, compresi quelli del difensore della Salernitana.

FONTE:salernitana news