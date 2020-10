Salernitana e’ gia campionato,domani sfida col Vicenza:undici precedenti, lo scorso anno il discusso gol annullato a Giannetti

Sarà il signor Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta l’arbitro che dirigerà la partita tra Vicenza e Salernitana in programma domani sera allo stadio “Romeo Menti”. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Tardino di Milano e Fabio Schirru di Nichelino. Il quarto uomo sarà Alessandro Prontera di Bologna.

Tra Illuzzi e la Salernitana sarà il dodicesimo incrocio e il bilancio è in perfetto equilibrio: negli undici precedenti, 4 vittorie granata, 4 sconfitte e tre pareggi. La prima volta tra Illuzzi e il cavalluccio risale alla stagione 13/14 ed è proprio un derby con il Benevento. La Salernitana era in Lega Pro e i granata vinsero contro le streghe 2-1 all’Arechi in rimonta con uno storico gol di Gustavo al 96′ dopo il pareggio sempre nel recupero di Mendicino su rigore. Qualche settimana dopo sempre con Illuzzi arbitro i granata andarono ko a Prato (3-2). Nella stagione successiva solo un incrocio, Cosenza-Salernitana 0-0.

Castori:

Biancorossi più freschi, cerco risposte sotto il profilo atletico”

La presentazione della trasferta di Vicenza da parte di Fabrizio Castori è racchiusa in poche righe affidate al sito ufficiale della Salernitana. Il tecnico ha convocato 25 giocatori per la sfida di domani sera allo stadio Menti contro la formazione guidata da Di Carlo.

“Domani ci attende una partita difficile contro una squadra importante che si è rinforzata molto. Il Vicenza arriverà alla gara più fresco di noi quindi dovremo dare il massimo per portare a casa un risultato positivo. Sarà una partita utile per valutare la crescita della squadra ed essendo il primo turno infrasettimanale sarà importante la risposta dei ragazzi dal punto di vista atletico. – le parole del tecnico riportate dall’ufficio stampa della Salernitana – La squadra deve avere una propria identità e giocare gare ravvicinate in questo momento della stagione può essere utile a perfezionare gli automatismi di gioco. I ragazzi giocando possono solo migliorare perché si crea maggiore affiatamento e conoscenza tra loro”.

