SALERNITANA-ASCOLI, CASTORI DOPO LA VITTORIA: “FACCIAMO PROGRESSI”

Salernitana-Ascoli si è conclusa sul risultato di 1-0. Durante la conferenza post-partita mister Castori elogia la squadra. Parla anche Schiavone

La Salernitana vince in casa contro l’Ascoli 1-0. Un risultato importante che si pone in continuità con quanto fatto fin ora dalla squadra granata e allunga la striscia di risultati positivi. La Salernitana è attesa ora dal match di Coppa Italia contro la Sampdoria, da disputare a Genova. Poi affronterà la Reggiana all’Arechi.

Durante la conferenza stampa svoltasi dopo la partita di oggi, mister Castori ha evidenziato la crescita dei suoi ragazzi. “La squadra sta facendo progressi– ha detto Castori– c’è un gruppo vero che lotta su ogni pallone, combatte e si allena con impegno“. Il tecnico granata ha poi commentato il match di oggi, descrivendolo come “un test importante per valutare la condizione fisica“. Come detto dal mister la squadra ha risposto benissimo.

Castori ha poi espresso la propria felicità per non aver preso goal sottolineando che “la fase difensiva è stata fatta bene“. Il tecnico ha inoltre ribadito quanto già evidente a tutti gli spettatori: “E’ stata una partita difficile, siamo stati anche sfortunati. Abbiamo meritato la vittoria“.

La conferenza si è concentrata anche sulla prossima partita della Salernitana in Coppa Italia. Il trainer della Salernitana ha ricordato a tutti di avere un gruppo su cui può contare, dunque ci sarà spazio per altri giocatori che necessitano di mettere minuti nelle gambe. “Prendiamo la partita con la Sampdoria con la massima serietà- ha detto Castori– ma è anche un’opportunità per far fare minutaggio ai giocatori“.

L’intervista a Schiavone

La conferenza stampa post-partita ha visto la partecipazione del centrocampista granata Schiavone. Il calciatore si è espresso sulle condizione del terreno che hanno costretto la squadra ad adattarsi. “Siamo pronti a giocare anche queste partite molto sporche” ha detto Schiavone.

Schiavone ha sottolineato poi che in settimana la squadra lavora tanto e questa vittoria lo dimostra. Qualche considerazione anche sui compagni di reparto:” con Di Tacchio c’è intesa e stima, così come con Capezzi e Dziczek”.

In merito agli obiettivi della squadra il centrocampista Schiavone ha dichiarato: “E’ ancora presto per parlarne. La proprietà è esigente, gli obiettivi sono quelli di fare il meglio possibile“. Qualche parola anche sul goal che manca da tre anni: “Devo ritrovare un po’ di fiducia per provarci come ho fatto oggi“.LORENZO VITALE ZEROTTONOVE