Ronaldo assurdo:” I tamponi ? Una stronzata!

Cristiano Ronaldo è risultato ancora positivo al Covid-19 all’ultimo tampone effettuato. L’attaccante della Juventus ha sfogato la propria rabbia sui social per dover saltare la sfida Champions contro il Barcellona, contestando in particolar modo il funzionamento del test e strizzando così l’occhio ai negazionisti del Covid: “Mi sento bene e in forma. Il tampone è una stronzata!“, si legge in un ulteriore commento.