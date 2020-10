Rocco Casalino, portavoce del presidente Giuseppe Conte, positivo al Coronavirus

Rocco Casalino, portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è risultato positivo al Coronavirus e dichiara di avere dei sintomi lievi, così come riportato da diverse testate giornalistiche. Lunedì scorso Josè Carlos, compagno e convivente di Casalino, era risultato positivo senza presentare alcun sintomo. La positività di Casalino è stata riscontrata la sera di sabato 24 ottobre con l’esito del tampone dopo che, in precedenza, altri due test avevano dato esito negativo. E, infatti, nella conferenza stampa tenutasi oggi alle 13.30 Casalino non era presente e rassicura sul fatto che il suo ultimo contatto con Giuseppe Conte è stato martedì 20 ottobre e, in quell’occasione, sono state rispettate le distanze di sicurezza e l’indosso della mascherina. Ora Rocco Casalino sta trascorrendo la quarantena fiduciaria in casa con il compagno.