Ritrovato il corpo senza vita del giovane scomparso a Ischia.

Questa mattina il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto su richiesta della Polizia di Stato (6 reparto volo) per la ricerca di un ragazzo scomparso ad Ischia in località Frassitelli. Il ragazzo mancava da ieri ed il suo motorino è stato ritrovato nelle vicinanze del ristorante il bracconiere.

Pertanto, nella mattina di oggi un elisoccorritore del CNSAS è stato imbarcato a Capri su un velivolo AB 212 della PS per sorvolare la zona di scomparsa. Il ragazzo è stato individuato alla base di una parete ed il tecnico del CNSAS è stato calato mediante verricello per raggiungerlo. Il medico legale è stato condotto sul sito e ha constatato il decesso del giovane. Dopo le disposizioni del magistrato, il corpo è stato recuperato da un elicottero dei VV.F. in collaborazione con il CNSAS.