Risotto alla camomilla contro lo stress da coronavirus

In questi giorni di preoccupazioni per il contagio da covid-19, che sembra riprendere vigore, e una vita quotidiana che stenta a tornare normale, e temiamo che per molto tempo ancora non lo farà, riscoprire antiche ricette o vecchie pratiche non è mai cosa da trascurare. Erano, infatti, le nostre nonne che ritenevano la camomilla una grande alleata della nostra salute, dicevano che bastava una tazza al giorno per far passare tutti i malanni… Della camomilla però la maggior parte di noi conosce e apprezza solo gli infusi, in realtà la Matricaria chamomilla, questo il suo nome scientifico, è anche un ottimo ingrediente in cucina sebbene il suo utilizzo non è più comune come un tempo. In realtà alcuni cuochi, come Cristian Di Tillio e Cristina D’Andrea, chef del ristorante in provincia di Pescara ‘Il Ritrovo d’Abruzzo” tengono a sottolineare come usata nel modo giusto può dare veramente quel tocco in più ai nostri piatti.

Vediamo dunque come preparare un risotto alla camomilla, delicato e delizioso.

Foto 2 di 2



Ricetta del risotto alla camomilla

Ingredienti per 4 persone

Infuso di camomilla

350gr di riso

Parmigiano q.b.

50gr di burro

Sale e pepe q.b.

Come fare il risotto alla camomilla

Preparate l’infuso di camomilla e riponetelo in una pentola al posto del classico brodo. Mettete in una padella il riso e tostatelo con il burro, aggiungendo poco alla volta l’infuso di camomilla. Quando il riso sarà cotto e la camomilla asciutta, mantecatelo con un fiocco di burro, un pizzico di parmigiano e una manciata di pepe. Potete aggiungere per insaporire una buccia di parmigiano, che andrà prima pulita esternamente e lasciata nel microonde alla massima potenza per 50 secondi, quindi tagliata a dadini e aggiunta al risotto, sul quale potrete versare, come ultimo tocco, del gel di camomilla ottenuto gelificando l’infuso con un pizzico di xantana.

Il vostro risotto alla camomilla è pronto per essere servito.

a cura di Luigi De Rosa

(foto tratte dal web)