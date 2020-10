Rinvio Juve Napoli. Massimo Tecca:”La causa di forza maggiore è fuori discussione. La salute prima di tutto”

Massimo Tecca dagli studi di Sky Sport 24:” C’è un problema sanitario ed un problema di regolarità del campionato. Sicuramente questo vien dopo a quello sanitario. In questa vicenda la causa di forza maggiore è fuori discussione. Però bisogna trovare regole certe che non falsino il campionato. La pausa capita a fagiolo. L’importante che le leggi del calcio non facciano a schiaffi con le leggi dello stato. Ma ripeto la causa di forza maggiore è fuori discussione.