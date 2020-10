Rimedio alla Domenica Sportiva:\" Il 3-0 ? Non è certo\"

Rimedio alla Domenica Sportiva ha dato una giusta speranza al Napoli e ai tifosi azzurri in merito alla presunta sconfitta a tavolino che il Napoli dovrebbe subire a causa della mancata partecipazione alla sfida di stasera contro la Juve. Ecco le sue parole.”Il 3-0 non è più così certo, non è più certo che il giudice sportivo darà il 3-0 alla Juventus”. Sia il Cts sia il viceministro Sileri hanno detto che la competenza in materia di contagiati spetta alla ASL che ha impedito al Napoli di partire di per Torino.