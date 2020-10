Riflessione sugli alberi del ministro Sergio Costa

“Vedete, gli alberi hanno un ruolo fondamentale per le nostre vite e per le città: non solo un valore paesaggistico, ma sono i nostri polmoni, sono importantissimi per la mitigazione delle temperature urbane. Non possono esserci opacità nella loro gestione: sono ricchezza e scrigno di benessere per tutti noi e per il Pianeta”.

Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente, ex Generale di brigata dei Carabinieri Forestali.

tratto da “Informarsi natura e biodiversità” www.greenme.it

(Nella foto una storica coppia di pinus pinea che vegeta in Piazza della Repubblica nella parte che ricade nel territorio comunale di Sant’Agnello, NA)