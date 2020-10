Richiesta di aiuto da Sant’Agnello.

Appello da una famiglia in necessita di Sant’Agnello. Trattasi della signora Apreda , in gravi difficoltà, per l’abbandono totale del marito. Con due figli, di cui uno disabile. La signora con grande dignità, e timidezza si è rivolta a noi di Positanonews . Si fa appello alle autorità preposte, al Sig Sindaco Sagristani, agli assistenti sociali, a chiunque abbia possibilità, un aiuto per la ricerca di una casa con cui poter stare con i suoi figli e che non abbia un grosso pigione, perché la perdita del lavoro presso la mensa scolastica di Meta, ha ridotto le sue possibilità.