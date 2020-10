Regione Campania, tamponi molecolari: ecco l’elenco dei laboratori anche a Sorrento e Agerola

COVID-19, L’ELENCO DEI LABORATORI PRIVATI ACCREDITATI PER I TAMPONI MOLECOLARI La Regione Campania ha diffuso un comunicato con il quale si rende noto l’elenco dei laboratori privati della Campania accreditati per effettuare i tamponi molecolari. CLICCA QUI per scaricarlo.

Tra questi, di seguito sono elencati i laboratori del territorio da Sorrento a Massa Lubrense e Castellammare fino ad Agerola.

Sorrento – Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Carmine Acampora Corso Italia, 210.

Sorrento – Centro Ricerche Cliniche Ecolab di Alessandro Bifulco s.n.c. Via Degli Aranci, 59.

Massalubrense – CE.DI.M. s.n.c. di De Gregorio Giuseppina & C. Via Partenope, 18/A.

Castellammare di Stabia – Centro Diagnostico Varone S.r.l. Via Marconi, 55.

Agerola – Laboratorio Analisi Cliniche Ciopar s.a.s. del Dr. Drago M. Raffaela Via A. Coppola, 18.