Real Sociedad: “Si lavora per avere pubblico contro il Napoli”

Il ritorno dei tifosi della Real Sociedad alla Reale Arena potrebbe essere realtà tra due settimane. Il presidente dei baschi, Jokin Aperribay, ha annunciato che il club ha avviato un piano per consentire a mille spettatori di assistere allo stadio nella partita contro il Napoli in Europa League del 29 ottobre, precisando: “Ci atterremo scrupolosamente ai protocolli indicati dalle autorità“. Aperribay ha spiegato di essere in contatto con il Governo Basco per ottemperare al Piano Bizi Berri II che determina la possibilità di accesso dei tifosi alla Reale Arena , a seconda della situazione in cui si verifica la pandemia Covid-19. La presenza sarà a sorteggio, personale e non cedibile, il presidente ha sostenuto: “Siamo a scapito di quanto dicono le autorità sanitarie e dobbiamo essere cauti. Se il governo basco ci dice che non può essere fatto, non può farlo. Dobbiamo andare gioco per gioco perché la prima cosa è la salute. Aspettiamo quello che ci dicono le autorità. Sappiamo che il ritorno sarà graduale e progressivo ed è per questo che abbiamo preparato un piano”.

Fonte Tuttonapoli.it