Ravello. Una coppia positiva al Covid dopo controlli a Napoli. Ancora due casi di coronavirus Covid-19 in Costiera Amalfitana. La coppia è stata in Ospedale a Napoli per controlli e quindi gli è stato fatto il tampone. Ora entrambi sono in quarantena, sono asintomatica e per fortuna in buona salute. Dopo il caso di rientro dalla Francia a Positano sono una decina i contagiati in Costa d’Amalfi, comunque pochissimi e tutti asintomatici