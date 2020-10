Ravello. Per il progetto Ben…essere Giovani, all’Auditorium Niemeyer masterclass  con Carmen Giannattasio e Eduardo Savarese

Ravello, Costiera Amalfitana. Per il progetto Ben…essere Giovani, all’Auditorium Niemeyer masterclass con Carmen Giannattasio e Eduardo Savarese

Una masterclass di canto lirico e storia del Teatro d’Opera si svolgerà a Ravello da giovedì 22 a sabato 24 ottobre. Due docenti d’eccezione, il soprano Carmen Giannattasio e il magistrato/scrittore Eduardo Savarese, aiuteranno a coltivare talenti e speranze di un gruppo di giovani selezionati durante l’Undicesima Edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico Ravello Città della Musica organizzato dal Comune di Ravello. La masterclass si inserisce nell’ambito del progetto “Ben…essere giovani” della Fondazione Ravello che vede la partecipazione e il supporto del Comune e del Centro universitario Europeo per i Beni culturali. Sabato sera, 24 settembre (ore 19) all’Auditorium Oscar Niemeyer, si svolgerà un saggio finale in forma di concerto (in programma la Carmen di Bizet e L’elisir d’amore di Donizetti) che il pubblico potrà seguire in diretta streaming sulle pagine Facebook della Fondazione Ravello.