La città di Ravello ha voluto ricordare i suoi defunti con un video molto intenso, le cui immagini sono accompagnate dalle parole di Sant’Agostino:

Se mi ami non piangere! Se tu conoscessi il mistero immenso del cielo dove io ora vivo, se tu potessi vedere e sentire quello che io vedo e sento in questi orizzonti senza fine e in questa luce che tutto investe e penetra, tu non piangeresti se mi ami. Qui si è ormai assorbiti dall’incanto di Dio, dalle sue espressioni di infinità bontà e dai riflessi della sua sconfinata bellezza. Le cose di un tempo sono così piccole e fuggevoli al confronto.

Mi è rimasto l’affetto per te: una tenerezza che non ho mai conosciuto. Sono felice di averti incontrato nel tempo, anche se tutto era così fugace e limitato. Ora l’amore che mi stringe profondamente a te è gioia pura e senza tramonto. Mentre io vivo nella serena ed esaltante attesa del tuo arrivo fra noi, tu pensami così!

Nelle tue battaglie, nei tuoi momenti di sconforto e di solitudine, pensa a questa meravigliosa casa dove non esiste la morte, dove ci disseteremo insieme nel trasporto più intenso alla fonte inesauribile dell’amore e della felicità. Non piangere più, se veramente mi ami!