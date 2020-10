Ravello: iniziati i lavori per la realizzazione di bagni pubblici a Castiglione

La statale 163 è l’arteria principale che collega i diversi centri della Costiera amalfitana da Vietri sul Mare a Positano. La strada nel corso del tempo ha conservato per lo più le caratteristiche di quando era percorsa solo da carretti ma oggi nel 2020 è percorsa con veicoli di ogni genere da residenti ma soprattutto turisti che vengono da ogni parte del mondo, pur con qualche esclusione e riduzione dovuta alla pandemia da Coronavirus.

Il comune di Ravello ha giustamente ritenuto una priorità la realizzazione di bagni pubblici al bivio di Castiglione, un punto strategico in cui erano assenti tali servizi. Ieri sono iniziati i lavori per la loro realizzazione come si può vedere da foto del cantiere dei lavori. I servizi saranno forniti nel pieno rispetto delle normative in materia sanitaria e dotati di sistema autopulente. Gli ambienti saranno realizzati inoltre in parte grazie allo sbancamento della muraglia prospiciente la sede stradale. La consegna dei lavori è prevista per la prossima primavera.