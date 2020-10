Ravello, dipendente di Ausino positivo al covid-19: è asintomatico

Ravello. Nuovo cittadino positivo al covid-19, si tratta di un dipendente della ditta di fornitura idrica Ausino Spa. A darne notizia la stessa azienda tramite un comunicato e il comune di Ravello con un post sui social.

Si porta a conoscenza della collettività che un cittadino di Ravello – scrive il comune -, sottoposto a tampone presso l’azienda dove presta servizio, è risultato POSITIVO ed è attualmente asintomatico. È già in corso la ricostruzione della rete dei contatti.

Di seguito la nota di Ausino:

Ausino Spa comunica che sono stati riscontrati casi di positività al Covid-19 all’interno del proprio personale amministrativo e tecnico. I nominativi delle persone contagiate, tutte asintomatiche, sono stati comunicati all’Autoritá Sanitaria per l’avvio dei protocolli sanitari. Il personale contagiato ed i colleghi con cui è esso venuto a diretto contatto sono in isolamento come da protocollo.

La sede della società verrà temporaneamente chiusa per consentire le attività di sanificazione. È altresì sospeso, fino a nuova comunicazione, lo sportello al pubblico. Tutte le istanze e richieste potranno essere avanzate, oltre che attraverso il portale utenti, attraverso comunicazioni all’indirizzo email ausino@ausino.it o all’indirizzo PEC protocollo@pec.ausino.it. Restano, inoltre, operativi i numeri verdi già attivi.

Per tutto il personale le cui mansioni sono compatibili con il lavoro agile è attivato lo smart working al fine di garantire la continuità della attività amministrativa. Per quanto invece concerne le attività operative si cercherà di sopperire alle criticità dovute dalla carenza di personale a causa dell’emergenza sanitaria con l’ausilio temporaneo di ditte esterne, sempre al fine di garantire la continuità del servizio.