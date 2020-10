Ravello, consiglio comunale per il 27 ottobre: si parlerà dei lavori urgenti in via Minori

Ravello. E’ stato convocato per domani, martedì 27 ottobre, il consiglio comunale in sessione straordinaria e pubblica, che si terrà presso l’Auditorium Oscar Niemeyer di Villa Rufolo alle ore 16:00 in prima convocazione e il giorno 28 ottobre in seconda convocazione.

Ecco l’ordine del giorno, oggetto del consiglio comunale:

Comunicazioni del sindaco; Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata dell’Ufficio sulle Valutazioni di Incidenza tra i comuni di Minori, Ravello, Atrani e Maiori ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R. 16/2014; Lavori di somma urgenza evento franoso lungo via Minori, Proposta di riconoscimento della legittimità del debito; Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) D. Lgs. 267/2000. Sentenza Commissione Tributaria Provinciale n. 3040/2019; Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) D. Lgs. 267/00. Sentenza Tar Campania – Salerno n.579/2020; Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) D. Lgs. 267/00. Sentenza Tar Campania – Salerno n.850/2019;

A causa dell’emergenza sanitaria in corso legata al covid-19, la seduta è pubblica ma sarà trasmessa in diretta streaming.