Ravello. Cade in giardino: trasportato in elisoccorso al Ruggi d’Aragona di Salerno. In seguito ad una caduta accidentale da una scala, in un giardino di Ravello, in Costiera Amalfitana, un uomo di 67 anni è stato trasportato al Pronto Soccorso.

Il violento scontro su un muretto in pietra gli ha causato, secondo quanto riscontrato dalla tac, una contusione polmonare e diverse fratture alla gabbia toracica. Dopo l’intervento, l’uomo è stato intubato e trasferito, tramite l’eliambulanza, presso il reparto di Rianimazione dell’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.