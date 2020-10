Ravello. Alcuni cittadini in contatto con positivi, il sindaco: “In isolamento in attesa del tampone”. Riportiamo di seguito quanto scritto dal sindaco di Ravello, in Costiera Amalfitana, Salvatore Di Martino:

Si porta a conoscenza della collettività che alcuni nostri concittadini, venuti in contatto con una persona positiva di Maiori ed una famiglia positiva di Scala, sono attualmente in isolamento domiciliare, in attesa di essere sottoposti a tampone.