Questa sera la puntata di “Striscia la Notizia” non è stata condotta dal duo Ficarra e Picone. Valentino Picone, come è stato reso noto dalla trasmissione di Canale 5, è infatti risultato positivo al test rapido per il Covid-19 ed è attualmente in attesa dell’esito del test molecolare ed in via precauzionale seguirà la trasmissione da casa. Al suo posto Cristiano Militello che ha affiancato dietro allo storico bancone Salvo Ficarra.