Questa notte appuntamento con la “Luna Blu”. Ecco di cosa si tratta

Questa notte appuntamento con la Luna Blu. Il nome non deriva dal colore del nostro satellite, che sarà quello di sempre, ma dal fatto che ci troviamo di fronte alla seconda luna piena nello stesso mese.

In media ogni mese si ha una sola luna piena poiché il satellite impega 29,5 giorni per completare il suo ciclo. Quindi accade che di tanto in tanto – come spiega l’astrofisico Gianluca Masi, abbiamo 13 volte la Luna piena in un anno. Masi continua: “A volte accade che la Luna blu sia la seconda Luna piena in un mese, in altri casi è la quarta di una stagione”. Ed è qui che entra in gioco il nome “Luna Blu”: per alcuni è la seconda luna piena di un dato mese mentre per altri è la terza luna piena di una stagione che ne ha quattro. Per quanto riguarda questo ottobre 2020, la Luna blu è la seconda del mese.