Quando il limone diventa un polipo

Gli agrumi deformi sono causati dall’acaro delle meraviglie del limone, Eriophyes sheldoni. Questo acaro, piccolissimo (0,17 mm), si ripara nelle gemme ferme dei rametti e si alimenta a spese dei tessuti vegetali interni. Ciò causa produzione di germogli raccorciati e deformi e di frutti con forme molto irregolari definite «meraviglie». Ne parliamo, perché circolano una serie di false notizie, facendo passare questi frutti deformi per un prodotto della terra dei fuochi, o terreni fortemente inquinati. Questo acaro è difficile da combattere perchè si insinua nelle parti legnose del ramo di limone. Fatto sta che sempre più sono visibili questi limoni a polipo, sia in costiera amalfitana che in quella sorrentina.

