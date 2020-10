Protesta civile della gente di Stabia

Castellammare di Stabia scende in piazza civilmente per protestare contro il DPCM imposto dal governo Conte al fine di contrastare il crescente aumento dei contagi non solo in Campania ma anche in tutta Italia e soprattutto in tutto il mondo. La chiusura entro le 18.00 dei bar e dei ristoranti sta portando ad una crisi economica molto grave. Inoltre il virus non ha orario , le loro , giuste proteste. Infatti la chiusura non è altro che un paliativo non un curativo. Sarebbe più utile intensificare i controlli per far rispettare le norme anti Covid 19. Norme che prevedono il distanziamento sanitario, l’uso di mascherine , la misurazione ,mediante Termoscanner della temperatura corporea e la sanificazione continua degli ambienti. La manifestazione ha previsto una fiaccolata. Lo striscione piazzato in villa comunale dice tutto:” Noi non siamo untori” Bisogna rispettare tutti . La salute in primis ma anche la volontà della gente di lavorare onestamente per sfamare le proprie famiglie . Questo lo stato deve tenerne conto.