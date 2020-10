Proroga Naspi del DL agosto: istruzioni Inps sul pagamento dei due mesi in più

Proroga Naspi e Discoll, con le novità del DL Agosto coloro che percepiscono le indennità in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020 hanno diritto a due mensilità aggiuntive. Per ottenere il pagamento delle somme, non è necessario presentare alcuna domanda.

L’Inps mette in chiaro le istruzioni sulle condizioni da rispettare e sulle regole da seguire per beneficiarne nella circolare numero 111 del 29 settembre 2020.

Per i beneficiari di Naspi e Discoll in scadenza tra il 1° marzo e il 30 aprile il periodo di fruizione si allunga, in totale, di quattro mesi. Si tratta, infatti, di una seconda proroga dall’inizio dell’emergenza coronavirus.

La novità del Decreto Agosto, sul piano pratico, si traducono come segue:

altre due mensilità aggiuntive di Naspi e Discoll in caso di scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020 ;

due mesi in più, per un totale di quattro, spettano in caso di scadenza compresa tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020.

Come specifica la circolare INPS numero 111 del 29 settembre 2020, si applicano le stesse regole previste dalla prima proroga di Naspi e Discoll disposta dall’articolo 92 del Decreto Cura Italia.

Chi percepisce l’indennità di disoccupazione non deve aver avuto accesso ad altre forme di bonus e contributi introdotti dal DL Cura Italia, dal Decreto Rilancio e dal Decreto Agosto, ovvero:

indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;

indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge numero 34 del 2020.

le indennità onnicomprensive e l’indennità a favore dei lavoratori marittimi;

indennità a favore dei pescatori autonomi.

Il pagamento dei due mesi aggiuntivi di Naspi e Discoll viene erogato dall’INPS ai beneficiari che ne hanno diritto senza necessità di presentare una specifica domanda. L’importo è lo stesso dell’ultima mensilità ordinaria ricevuta.

Qui tutta la circolare 111 nell’Inps.