Profondo Rosso: Un progetto per tutelare il diritto allo studio ed il diritto al lavoro

La Penisola Sorrentina, da Massa Lubrense a Vico Equense, sta subendo le drastiche decisioni che quotidianamente vengono assunte dal Governo e dal Governatore della Campania. Sarebbe opportuno progettare un sistema “Penisola Sorrentina” che ci consenta, senza correre inutili rischi sanitari, di tutelare il diritto allo studio ed il diritto al lavoro.

01. Sarebbe opportuno mettere a disposizione delle scuole medie e superiori sale attrezzate per videoconferenze onde consentire efficaci lezioni frontali;

02. ogni sala per videoconferenza deve essere assegnata a due collaboratori scolastici che possano provvedere alla sanificazione dell’ambiente al termine delle lezioni;

03. gli allievi, al termine della lezione, dovrebbero collegarsi ad un’altra sala per videoconferenze per seguire la lezione di un altro docente;

04. questo sistema consentirebbe di realizzare vere e proprie lezioni frontali;

05. i Comuni potrebbero, per gli allievi che non dispongono di adeguate connessioni e/o dovrebbero viaggiare sia in treno che in autobus, stipulare convenzioni ad hoc una retta mensile perché forniscano ai loro studenti vitto ed alloggio in camere singole adeguatamente attrezzate;

06. a mio avviso sarebbe necessario, direi indispensabile, fare in modo che gli studenti escano di casa per recarsi in un luogo diverso per partecipare alle lezioni della sua classe … anche se dispone di una propria camera e di una postazione personale;

07. ad accompagnare gli studenti dalle proprie abitazioni alla postazione scolastica potrebbero essere utilizzati i piccoli pulmini turistici, preferibilmente elettrici, rimasti inutilizzati;

08. a Sorrento abbiamo avuto ed abbiamo studenti provenienti da Capri; la maggior parte di questi allievi veniva ospitato, a pagamento, da una famiglia; altri facevano la spola con i traghetti … ma la loro frequenza veniva condizionata dalle condizioni del mare; sarebbe opportuno realizzare, con strutture alberghiere una sorta di COLLEGE per tutti gli studenti che abitano in un Comune diverso da quello che ospita la sede o il plesso della loro scuola;

09. ai docenti fuori sede dovrebbero o con più sedi dovrebbero essere messi a disposizione mezzi di trasporto, preferibilmente ad energia elettrica, con o senza autista onde evitare che prendano mezzi pubblici, perdano tempo a cercare un parcheggio, siano troppo esposti al COVID

Che ne pensano i politici? prof. Francesca LAURO