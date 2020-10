Prof. Petrosillo:” Settimana cruciale nella lotta al Covid -19″

Oggi un’altra giornata tremenda dal punto di vista dei contagi da Covid-19. I nuovi casi accertati sono 4.619 ed i tamponi processati sono 85.442. Il virus dilaga in tutta Italia. Non si registrano regioni free-Covid. Le regioni più colpite sono Lombardia con 696 casi e la Campania con 662 casi. A parlare della situazione Covid -19 al Tg 1 è il direttore del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Spallazani di Roma il dottor Nicola Pretosillo. Ecco cosa dice: “Sembrano che i dati siano più stabili per quanto riguarda la pandemia generata dal Coronavirus. È presto per dire che la fase delicata è stata superata. Il motivo? Perché è stata superata la soglia del 5% dei tamponi positivi sui tamponi effettuati. In Italia sono 83.000 le persone positive al Covid-19. Questi sono asintomatici o con sintomi lievi. In terapia intensiva ci sono 452 persone, 32 rispetto a ieri. I decessi sono calati di 39 persone. I guariti sono 900 tra questi bisogna considerare anche le persone dimesse. Inizia una settimana cruciale nella lotta al Covid-19. In questi giorni vedremo gli effetti delle misure adottate sia a livello clinico che epidemiologico da almeno 15 giorni.