Procida: focolaio a un matrimonio con 200 invitati, 13 positivi

Procida. Un matrimonio con 200 invitati e tredici persone positive al Coronavirus: preoccupa la situazione a Monte di Procida, nei Campi Flegrei, dove il sindaco Peppe Pugliese ha imposto una sorta di mini lockdown. Il fattore scatenante, dunque, sarebbe stato proprio il matrimonio in questione, svoltosi all’inizio della settimana in un locale nel vicino Comune di Bacoli: un ricevimento con 200 invitati, dal quale sono emerse 13 persone positive. Per evitare che il contagio si estenda, in attesa del link epidemiologico collegato al matrimonio, il primo cittadino ha così deciso di correre ai ripari, decretando una specie di mini lockdown, fino al prossimo 13 ottobre, disponendo la chiusura di scuole, palestre, centri per anziani, aree giochi per bambini; sono vietate inoltre le manifestazioni sportive e gli eventi pubblici. Lo riporta Fanpage.it.

Al fine di eseguire lo screening di tutti i 200 invitati al matrimonio incriminato, l’Asl Napoli 2 Nord, competente sul territorio, ha deciso di allestire a Monte di Procida una postazione mobile per effettuare i tamponi per la giornata di oggi. “Per la giornata di oggi, a Monte di Procida, l’ASL ha allestito presso il Comune un punto di effettuazione tamponi straordinario, per sottoporre a screening circa 200 persone, partecipanti ad un matrimonio che ha fatto registrare la presenza di alcuni casi positivi. Tale attività è stata programmata per verificare gli esiti dei tamponi effettuati in modo irregolare e avere certezza sui contagi” si legge nella comunicazione diramata dall’azienda sanitaria locale.