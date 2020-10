Questo primo week-end d’ottobre 2020 è già partito ieri con i Giovedi del Correale, visite guidate a tema per i cittadini della Penisola prenotati e in gruppi di max 10 persone. Il grande incontro Naples Shipping Week 2020, calamita tutte le attenzioni del mondo marittimo, cantieristica, sicurezza e riduzione dello CO2, Green Economy e Blu Economy. Oggi conferenze del mondo Crocieristico, tra cui il Comandante Arma, Positanonew segue l’evento trasmettendo in diretta e riportando interviste e video.

Gli eventi che suggeriamo sono tutti regolati da normative anticov 19, è necessaria la prenotazione o accertarsi prima di partire. Interessante lo spettacolo teatrale nel Castello Lancillotti a Lauro, o il concerto di Mandolino in Piazzetta Filangieri, non meno quello organizzato per oggi 2 ottobre I SUONI DEGLI DEI , sul sentiero degli dei. La cultura trova spazio a Palazzo Serra di cassano , sede dell’Istituto di Filosofia con la conferenza di Brandalise, o a Salerno per le Giornate Elleniche. Il concerto da non mancare resta quello d’organo nella Chiesa Parrocchiale di San Marco a Seiano , organizzato da Don Angelo Castellano. Ottobre è anche tempo di Vino e Vendemmia , per cui sono aperte numerose cantine , per visita alla vigna e per degustazioni , alcune gratuite e altre a pagamento, di seguito tutte le locandine.