Prima di gettare le mascherine di protezione tagliate gli elastici, ecco perché

Oramai le mascherine di protezione individuale fanno parte della nostra quotidianità e ci faranno compagnia ancora per molto tempo. Sono una delle poche armi, insieme al distanziamento sociale ed al lavaggio frequente delle mani, che abbiamo per scongiurare il contagio da Covid-19. Una volta usate, però, le mascherine devono anche essere smaltite nel modo corretto. Innanzitutto non vanno abbandonate per strada poiché sono realizzate con materiali poco biodegradabili e, inoltre, potrebbero essere potenzialmente infette. Le mascherine, ricordiamolo, vanno gettate nei rifiuti indifferenziati.

Un altro problema da non sottovalutare riguarda gli elastici delle mascherine che andrebbero tagliati prima di gettarle via, come scrive “Il Mattino”. E questo perché gli elastici possono costituire un serio pericolo per gli uccelli che potrebbero restare impigliati con le zampe, con il becco, le ali o il collo nelle cordicelle.

Costituiscono un serio pericolo anche per gli animali acquativi che potrebbero essere attratti dal colore delle mascherine scambiandole per cibo e rischiando di ingerirle insieme agli elastici che li porterebbero al soffocamento.