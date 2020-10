Preoccupante impennata dei contagi a Castellammare di Stabia, ben 26 nuovi casi in città

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “In linea con quanto sta accadendo in Regione Campania, anche sul nostro territorio si è registrata una nuova e preoccupante impennata di contagi. Oggi il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Na 3 Sud ci ha comunicato che ben 26 cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi al Covid-19. Dai dati che ci pervengono non ci sono zone precise di focolai attivi bensì la diffusione del contagio riguarda varie zone della città.

Sono in contatto con l’Azienda Sanitaria e la Regione Campania: mi pervengono notizie riguardanti nuove imminenti e necessarie misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica. Le uniche buone notizie riguardano la guarigione di 6 cittadini che hanno vinto la loro battaglia contro il coronavirus.

A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza Regionale informerò la cittadinanza come sempre. Il momento è delicato ed impegnativo ma sono certo che anche stavolta ce la faremo. Siamo al lavoro e non ci fermeremo un solo secondo per tutelare la salute pubblica. Invito i miei cittadini ad una nuova seria presa di coscienza per il bene di tutti. Osserviamo le regole e tutto andrà per il meglio”.