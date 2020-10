Premio penisola sorrentina: lo scrittore Raffaele Lauro interverrà al convegno per “La Carta di Sorrento”

Nella ricorrenza del XXV anniversario del “Premio Penisola Sorrentina”, lo scrittore Raffaele Lauro, Segretario Generale di Unimpresa, interverrà, tra altri autorevoli relatori, al convegno, organizzato dal direttore del premio, Mario Esposito, in collaborazione con il Comune di Sorrento e la Fondazione Sorrento, sul tema “Ambiente, cultura e turismo”, che si terrà sabato 24 ottobre, alle ore 10.30, presso il Palazzo Municipale di Sorrento. La giornata di studi sarà caratterizzata dalla pubblicazione e dalla distribuzione, in anteprima nazionale, di un manifesto di principi e di valori, denominato “La Carta di Sorrento”, che intende promuovere, per la ripartenza dell’economia nazionale e locale, in particolare dell’economia turistica, sistemi socio-economici integrati e ancorati alla sostenibilità e alla cultura: un nuovo sviluppo a basso impatto ecologico e ad alto tasso culturale. Lauro, insignito nel 2019 del “Premio Penisola Sorrentina” alla carriera, per la sua opera narrativa, approfondirà, in particolare, il confronto tra Sorrento e Lanzarote, l’isola eco-sostenibile delle Canarie, che ha ospitato, nel 1995, la “Conferenza mondiale sul turismo sostenibile”, dove è stata adottata la “Carta di Lanzarote per un turismo sostenibile” e dove, più recentemente, nel 2017, nel corso dell’anno del turismo sostenibile per lo sviluppo, si è tenuta la decisiva conferenza internazionale sulla “Sostenibilità: un fattore chiave di competitività nell’industria del turismo”. Nel corso della manifestazione saranno consegnati due riconoscimenti ufficiali al giornalista Antonino Siniscalchi, alla carriera, e all’esperto di legalità ambientale Luigi Cerciello Renna, in quanto ispiratore e redattore del manifesto. In relazione alle misure di prevenzione sanitaria previste, si raccomanda di anticiparsi e, per eventuali informazioni e accrediti, di scrivere alla mail: premioarturoesposito@libero.it.