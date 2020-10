Premio Penisola Sorrentina. La musica di Leo Gassman.

Il Covid non ha fermato la XXV edizione del Premio Penisola Sorrentina, che è andato in onda nel corso della serata di ieri, sabato 24 ottobre 2020, al Teatro Tasso di Sorrento, a partire dalle ore 19.00. L’evento, diretto da Mario Esposito e promosso in collaborazione con il Comune di Sorrento e la Fondazione Sorrento, ha visto Leo Gassmann vincere il premio giovanile dedicato a Lino Trezza.

Leo Gassmann non è nuovo alle vittorie: ha, infatti, vinto nella categoria «Nuove Proposte» il Festival di Sanremo 2020 con la canzone «Vai bene così». Una vittoria, come ricordato dal padre, l’attore Alessandro, anche durante la trasmissione Domenica In, celebrata con un vero e proprio urlo di gioia.

Precedentemente, Nel 2018 ha partecipato alla dodicesima edizione di X Factor, accolto nella squadra di Mara Maionchi, giungendo fino alla semifinale con l’inedito Piume, classificandosi quinto.