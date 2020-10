Pregliasco:\" Napoli-Atalanta si giocherà solo in un caso!\"

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano ha rilasciato un’intervista al Mattino , intervista che viene riportata nell’edizione odierna del Mattino di oggi. Oggi spiega come sarà possibile giocare Napoli-Atalanta che si disputerà sabato 17 ottobre 2020. Ecco le sue parole di speranze:” Da ieri il Napoli è in bolla a Castel Volturno: se verranno osservate tutte le norme, pensa che la gara con l’Atalanta potrà esser disputata? «Assolutamente sì, la partita sarà regolarmente disputata. E la strada intrapresa dal Napoli è quella più corretta per garantire quella che potremmo chiamare squadra “pulita”. Sarà fondamentale la collaborazione dei calciatori, anche dopo la bolla, a una vita morigerata . “