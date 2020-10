Pregliasco:\" Juve-Napoli? Non si doveva giocare. Esiste un modello Napoli in serie A\"

Il professor Pregliasco al Mattino nell’edizione odierna elogia la società calcio Napoli e afferma che la partita Juve – Napoli non si doveva fare. Ecco le sue parole:

” Dopo il caso-Genoa, giusto non giocare con la Juventus?

«Giusto non giocarla per spezzare la catena dei contagi e per evitare nuovi focolai».

Quindi il Napoli sta seguendo l’iter corretto per la disputa di un campionato in sicurezza?

«Si può parlare di un modello Napoli esportabile per tutto il resto della serie A”